{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае остаются подтопленными более 60 населенных пунктов

Только в краевой столице подтопило 15 приусадебных участков и порядка 1,4 тыс. дачных участков на островной территории

ХАБАРОВСК, 11 сентября. Более 60 населенных пунктов находятся под влиянием паводка в Хабаровском крае. За сутки вода полностью ушла с территории села Заозерное Хабаровского района, еще более 60 населенных пунктов остаются подтопленными, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"На территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находится 61 населенный пункт в семи муниципальных образованиях. Всего на сегодняшний день подтоплено 20 жилых домов, 249 приусадебных участка, 1 762 дачных участка, 446 земельных участков и 82 участка дорог. Село Заозерное Хабаровского района полностью освободилось от воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровске паводковая обстановка остается без изменений, здесь подтопило 15 приусадебных участков и порядка 1,4 тыс. дачных участков на островной территории. Речные перевозки на дачные участки приостановили до снижения уровня воды до отметки пяти м.

Теги
РоссияХабаровский край
Табличку с отметкой уровня воды в Амуре в паводок установили на набережной Благовещенска
В Амурской области проходит вторая волна паводка
Читать полностью