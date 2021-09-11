В Хабаровском крае остаются подтопленными более 60 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 11 сентября. Более 60 населенных пунктов находятся под влиянием паводка в Хабаровском крае. За сутки вода полностью ушла с территории села Заозерное Хабаровского района, еще более 60 населенных пунктов остаются подтопленными, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"На территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находится 61 населенный пункт в семи муниципальных образованиях. Всего на сегодняшний день подтоплено 20 жилых домов, 249 приусадебных участка, 1 762 дачных участка, 446 земельных участков и 82 участка дорог. Село Заозерное Хабаровского района полностью освободилось от воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровске паводковая обстановка остается без изменений, здесь подтопило 15 приусадебных участков и порядка 1,4 тыс. дачных участков на островной территории. Речные перевозки на дачные участки приостановили до снижения уровня воды до отметки пяти м.