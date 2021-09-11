Пропавшую две недели назад в Иркутской области туристку нашли живой

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Туристку из Москвы, пропавшую вместе с супругом после того, как отправилась в поход в горы в Иркутской области, нашли живой, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"Жительница Москвы, пытавшаяся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке, обнаружена охотниками и рыболовами. Мужчины случайно встретили ее у берега", - говорится в сообщении.

У туристов при себе был надувной катамаран, на котором они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск.

Поисковые группы из полицейских и спасателей, разыскивавших пропавшую пару, выяснили, что в последний раз их видели в горах и установили возможное направление их движения, однако поисковые мероприятия не приносили результатов.

"Москвичка рассказала полицейским, что во время сплава их катамаран переворачивался и ломался. В последующем ее супруг погиб, предположительно, из-за обострения заболевания. Москвичка пыталась самостоятельно покинуть труднодоступный участок тайги и встретила охотников. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в пресс-службе.