Двое мужчин погибли при пожаре в Якутии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в результате пожара в доме в садоводческом товариществе "Природа" на 16-м км Вилюйского тракта в Якутии. По факту их гибели проводится проверка, сообщается в субботу на сайте следственного СК России по региону.

"Проводится проверка по факту гибели двух жителей Якутска в результате пожара в частном доме. Обстоятельства смерти и причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибшие 1957 и 1954 г. р.

По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, сообщение о горящей даче поступило поздно вечером 10 сентября. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение было охвачено открытым огнем. "В результате пожара огнем повреждена дача на площади 48 кв. м, к тушению пожара привлекались 18 человек личного состава и пять единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.