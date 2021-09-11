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Власти Еврейской автономной области подсчитали ущерб аграриям от паводков

Паводок нанес ущерб аграриям Еврейской автономной области на 168 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области подсчитали ущерб аграриям от паводка. По предварительным данным, сумма составляет более 168 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Предварительная сумма ущерба [аграриям] - 168,1 млн рублей. Работа комиссий по оценке ущерба, который паводок нанес сельхозтоваропроизводителям области, продолжается", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, за период паводка 2021 года подтопило более 15,2 тыс. га в 473 хозяйствах региона, среди них 41 крестьянско-фермерское хозяйство и 425 личных подсобных хозяйств.

Правительственная комиссия России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в Еврейской автономной области из-за паводков, ранее в автономии ввели режим ЧС регионального уровня.

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РоссияЕврейская автономная область
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