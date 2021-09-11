Двое детей пропали в Белгородской области

ТАСС, 11 сентября. Два ребенка десяти и 11 лет пропали в Старооскольском городском округе Белгородской области. Следственный комитет начал проверку, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления СК РФ по Белгородской области организовано проведение процессуальной проверки по факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и 11 лет. <…> Следователь следственного отдела, следователь-криминалист во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области, волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" проводят поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавших детей, проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, после незначительной ссоры с отцом вечером 10 сентября дети ушли из дома в селе Голофеевка, забрав из дома некоторую сумму денег. "Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома", - отметили в пресс-службе.