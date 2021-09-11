В результате нападения на севере Сирии двое турецких военных погибли

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения неизвестных в субботу на севере Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщило Минобороны Турции.

"В зоне деэскалации "Идлиб" 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь", - отмечается в распространенном заявлении.

Между тем газета Yeni Safak утверждает, что за нападением стоят члены сепаратистской организации "Рабочая партия Курдистана".

На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, куда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных правительственной армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией. Тем не менее оппозиционные группировки, воюющие на стороне Турции, и террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) регулярно нарушают перемирие, обстреливая позиции сирийской армии и мирные населенные пункты.