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В Мурманской области эвакуировали 45 пассажиров из-за пожара в автобусе

Пострадавших в результате ЧП нет

ТАСС, 11 сентября. Пассажирский автобус загорелся в субботу в Мурманской области на дороге Мишуково - Снежногорск в Кольском районе. В результате происшествия были эвакуированы 45 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Произошло возгорание пассажирского автобуса. В результате происшествия огнем уничтожены моторный отсек и два ряда задних сидений на общей площади 5 кв. м. Эвакуированы 45 человек, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 06:43 мск. Автобус загорелся на 14-м км дороги Мишуково - Снежногорск. Причина пожара устанавливается.

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