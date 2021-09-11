Полиция разыскала жителей Иркутска, подозреваемых в покушении на убийство ребенка

ТАСС, 11 сентября. Сотрудники полиции обнаружили объявленных в федеральный розыск двух жителей Иркутска, которые подозреваются в покушении на убийство шестилетнего ребенка. Об этом сообщили на сайте "МВД-медиа" в субботу.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК при содействии СОБР управления Росгвардии региона задержали двух жителей Иркутска, объявленных в федеральный розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, утром 7 сентября злоумышленники подъехали на автомобиле к парковке здания в рабочем поселке Маркова. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег припаркованную машину, в салоне которой находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег транспортное средство и скрылся с места происшествия. Умысел злоумышленников не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам: увидев огонь, девочка испугалась и выскочила из машины.

Как отметила Волк, в результате спецоперации правоохранители вышли на след подозреваемых, брата и сестры. Женщина была задержана во время передвижения на автомобиле, а ее брат - в квартире. В настоящее время оба фигуранта задержаны в порядке ст. 91 УК РФ, мотивы преступления выясняются.

Как сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору"), продолжается.