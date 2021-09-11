В Оренбургской области из-за аварии отключили водоснабжение в домах 15 тыс. жителей

ТАСС, 11 сентября. Повреждение водопровода стало причиной отключения водоснабжения в домах около 15 тыс. жителей города Орска Оренбургской области в субботу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Поступило сообщение о том, что в поселке ОЗТП города Орска произведено отключение холодного водоснабжения. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Без водоснабжения около 79 жилых домов, в которых проживают порядка 15 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе администрации Орска, произошел прорыв на чугунном водоводе. Ситуация усложнилась тем, что водовод проложен под железобетонным лотком теплотрассы, в 8 м от электрокабеля с высоким напряжением.

"В ликвидации последствий задействованы 23 специалиста ООО "РВК-Орск" и МУП "ОПТС", восемь единиц спецтехники. В наличии есть все необходимое оборудование и материалы. Для жителей поселка организован подвоз воды", - пояснили в администрации.