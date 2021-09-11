В Москве арестовали женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Женщина, выбросившая новорожденную девочку в мусоропровод на юго-западе Москвы, арестована. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней москвички, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило надзорное ведомство.

Утром 9 сентября женщина родила у себя в квартире девочку, завернула ее в пакет и выбросила в мусоропровод жилого дома на Литовском бульваре. Девочка была найдена и госпитализирована. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.