Два человека эвакуировали их бухты на Сахалине, недалеко от которой сошел сель

ТАСС, 11 сентября. Спасатели МЧС России по Сахалинской области эвакуировали двух человек, которые находились на берегу моря в бухте Уанька в Макаровском районе, где сошел селевой поток, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Силами МЧС России были переправлены в село Восточное для временного размещения два человека, находившихся на берегу моря в бухте Уанька. В настоящее время оснований для эвакуации людей в населенных пунктах Макаровского района нет", - говорится в сообщении.

В субботу в Макаровском районе в результате сильных ливней сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище. В связи с ЧП в районе приостановлено централизованное водоснабжение, организован подвоз воды в автоцистернах. В районе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено экстренное предупреждение. По информации синоптиков, в субботу днем и в ночь на воскресенье на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска местами пройдет умеренный, местами сильный дождь. Помимо этого, в воскресенье на реках в некоторых местностях ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможен выход воды на пойму.