Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве восьмимесячного ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Челябинской области по подозрению в убийстве восьмимесячного ребенка. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по региону.

"В дневное время 10 сентября 2021 года в одном из частных домов Уйского района Челябинской области обнаружено тело восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти. <…> Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, сотрудниками регионального управления МВД России был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Местные СМИ со ссылкой на источник сообщили, что задержанный - сожитель матери девочки.