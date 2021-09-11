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Из Китая депортировали россиянина, обвиняемого в перевозе через границу наркотиков

Мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в перевозе через границу 20 граммов наркотиков в 2012 году, депортирован из Китая, сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина полицейские задержали гражданина России, депортированного из Китая и обвиняемого в контрабанде наркотиков", - приводит сайт слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным следствия, в мае 2012 года фигурант на пункте пропуска переместил через таможенную границу из Китая в Россию метамфетамин массой 20 граммов. Мужчина покинул Россию и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Было установлено, что разыскиваемый работал в компании, занимающейся международными грузовыми перевозками, и проживал в портовом городе Гуанчжоу на юге Китая, при этом использовал поддельный паспорт.

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