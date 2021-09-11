Теплоход с пассажирами сел на мель в северной части Каспийского моря

АСТРАХАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Икрянинский", шедший в Астрахань, на борту которого находится 49 членов экипажа, в субботу сел на мель в северной части Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Информация о том, что теплоход сел на мель, поступила в 13:46 (12:46 мск) в оперативную дежурную смену регионального главка МЧС от дежурного морского спасательно-координационного центра.

"В северной части Каспийского моря, на 120-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Икрянинский", следовавший по маршруту Северная часть Каспийского моря - порт Астрахань. Судовой экипаж - 49 человек, пострадавших нет, запас еды (воды) на 11 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что судно не получило повреждений корпуса, загрязнений акватории нет. Движение судов не приостановлено.