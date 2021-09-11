Педофила арестовали в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Гатчинский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца жителю Петербурга, который через соцсети заманил к себе в квартиру десятилетнюю школьницу. Об этом журналистам рассказали в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пятницу стало известно, что полиция задержала жителя Санкт-Петербурга. В его квартире обнаружили пропавшую десятилетнюю девочку из Ленинградской области. Сообщение о пропаже девочки поступило от ее родителей 9 сентября, она не вернулась домой из школы. В процессе поисков девочки были изучены ее аккаунты в соцсетях. Оказалось, что она уже некоторое время вела переписку с 33-летним мужчиной, который проживает в Красносельском районе Петербурга.

По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку, который передан родителям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").