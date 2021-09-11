В Северодвинске возбудили дело об убийстве 17-летнего подростка

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка возбудили в Северодвинске Архангельской области, говорится в субботу в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"В Северодвинске возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Вчера около 22:00 мск при госпитализации в больницу скончался 17-летний житель города Северодвинска, которого с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста на улице Лебедева в городе Северодвинске. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель следственного управления Алексей Попов, представители руководства УМВД России по Архангельской области, следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.