Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в Саратовской области

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Балаково Саратовской области. Эвакуированы еще трое, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в субботу.

"В городе Балаково произошел пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Были эвакуированы пять человек. Двое из них погибли - мужчина и женщина", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент пожар ликвидирован на площади 20 кв. м . Причины произошедшего устанавливаются.