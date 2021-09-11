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Участок дороги в Приамурье перекрыли из-за угрозы обрушения земляного полотна

Закрыт участок с 6 км по 11 км автодороги Ровное - Усть-Ивановка - Петропавловка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Участок дороги в Ивановском районе Амурской области перекрыли из-за возможного обрушения земляного полотна над водопропускной трубой, сообщила в субботу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Ивановском районе в целях обеспечения безопасных условий для участников дорожного движения из-за вероятности обрушения земполотна над водопропускной трубой закрыт участок с 6 км по 11 км автодороги Ровное - Усть-Ивановка - Петропавловка", - говорится в сообщении.

После обследования участка комиссией и ликвидации промывов участок будет открыт. Пока о сроках не сообщается.

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