Участок дороги в Приамурье перекрыли из-за угрозы обрушения земляного полотна

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Участок дороги в Ивановском районе Амурской области перекрыли из-за возможного обрушения земляного полотна над водопропускной трубой, сообщила в субботу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Ивановском районе в целях обеспечения безопасных условий для участников дорожного движения из-за вероятности обрушения земполотна над водопропускной трубой закрыт участок с 6 км по 11 км автодороги Ровное - Усть-Ивановка - Петропавловка", - говорится в сообщении.

После обследования участка комиссией и ликвидации промывов участок будет открыт. Пока о сроках не сообщается.