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СМИ: в Канаде около 60 тыс. потребителей остались без света из-за урагана "Ларри"

Информации о пострадавших нет

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 60 тыс. потребителей остались без энергоснабжения на восточном побережье канадского острова Ньюфаундленд из-за урагана "Ларри". Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро Канады, в ночь с пятницы на субботу скорость ветра в пределах урагана местами достигала 50,5 м/с. Утром в субботу она снизилась уже до 17-22 м/с. Порывами ветра были повалены сотни деревьев, дорожных знаков и рекламных конструкций. С некоторых домов сорвало крыши. Часть автомобильных дорог в настоящее время закрыты для движения из-за подтоплений.

О пострадавших не сообщается.

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