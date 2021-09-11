Причиной аварийной посадки Boeing в Красноярске стал отказ гидросистемы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Причиной аварийной посадки самолета Boeing 767 в аэропорту Красноярска стал отказ гидросистемы самолета. Проводится проверка, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Boeing 767. Предварительно установлено, что 11 сентября 2021 года в 20:41 местного времени (16:41 мск) самолет Boeing 767 вылетел из аэропорта Антальи, следовал в аэропорт Владивостока. В процессе полета сработала сигнализация - отказ гидросистемы", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в СК, это стало причиной того, что командир воздушного судна принял решение об экстренном приземлении в аэропорту Емельяново в Красноярске. На борту воздушного судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Красноярска, пострадавших нет. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе аэропорта Красноярска ТАСС сообщили, что борт принадлежит авиакомпании Azur Air, пассажиры ожидают борт из Москвы для продолжения полета. В свою очередь в пресс-службе авиакомпании ТАСС рассказали, что на время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и вода.