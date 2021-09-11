В Судане обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося боевого вертолета

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Тела всех четырех членов экипажа разбившегося в среду вертолета ВВС Судана обнаружены поисковыми бригадами. Об этом сообщает в субботу информационный портал Al Intibah со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

Ранее советник по СМИ главнокомандующего армией бригадный генерал Тахер Абу Хаджа информировал о том, что на борту потерпевшего крушение к югу от Хартума летательного аппарата находились четыре человека, в том числе два летчика и два техника. Несколько дней велись поиски экипажа, однако они были затруднены тем, что в Судане сезон паводков: в это время Белый Нил, в воды которого и упал вертолет, разливается на несколько километров в разные стороны. Тело последнего погибшего было обнаружено только в субботу.

По свидетельству очевидцев, на которых ссылается издание, перед падением из двигателей вертолета шел громкий и неестественный звук. При этом многие рассказывали, что пилоты пытались увести машину от жилых районов в сторону реки. В армейском командовании отмечали, что вертолет выполнял тренировочный полет и потерпел катастрофу из-за технической неисправности, а немалую помощь в поисковой операции оказали местные жители.

Между тем, как писал портал "Судан аль-Яум", три вертолета Ми-24 вылетели в среду с авиабазы, расположенной в 40 км к югу от Хартума. Позднее две машины благополучно вернулись обратно, однако третья пропала и, как выяснилось позднее, упала в воды Белого Нила. Согласно информации портала, пилоты перед катастрофой на связь не выходили и сигналов бедствия не подавали.