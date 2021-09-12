В Москве задержали экс-помощника пастора "Христианской миссии"

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по городу Ставрополю и УФСБ по Ставропольскому краю задержали в Москве бывшего помощника пастора церкви "Христианская миссия", подозреваемого в мошенничестве с деньгами прихожан, ущерб составил более 58 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе главного управления МВД России по краю.

"На протяжении четырех лет мужчина, являясь ранее помощником пастора ставропольской церкви "Христианская миссия", которая входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской, под различными предлогами занимал деньги у жителей края, других регионов и даже стран, используя свое положение и сложившиеся между ним и прихожанами доверительные отношения. Оперативники установили его местонахождение в Москве, где он находился у родственников. Сейчас мужчина доставлен в Ставрополь для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

В полицию поступило 11 заявлений от потерпевших, общая сумма ущерба составила более 58 млн рублей, добавили в краевом главке МВД.

В пресс-релизе уточняется, что подозреваемый накопил приличную сумму и скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", проводятся необходимые процессуальные действия по документированию противоправной деятельности гражданина. Сотрудники органов внутренних дел региона продолжают устанавливать круг потерпевших и сумму причиненного ущерба", - добавляется в пресс-релизе.

По ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.