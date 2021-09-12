В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

ТАСС, 12 сентября. Штормовое предупреждение о сильных ливнях и ветре объявили в Приморском крае 12 сентября. Из-за неблагоприятной погоды в регионе вероятно подтопление пониженных участков местности, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Экстренное предупреждение об опасном погодном явлении на 12 сентября. По данным приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем на севере Приморского края местами ожидается сильный дождь от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. Утром и днем на крайнем северо-востоке очень сильный дождь от 50 мм и более за 12 часов и менее. В связи с полученным прогнозом возможны грозы со шквалистым ветром до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Специалисты регионального управления МЧС рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Отдыхающим на побережье советуют принять меры для обеспечения собственной безопасности и переместиться в безопасные места.