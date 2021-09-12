На Сахалине паромную переправу закрыли из-за непогоды

ТАСС, 12 сентября. Паромную переправу Ванино - Холмск, которая связывает Сахалин с материком, закрыли до улучшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"С 10:30 (02:30 мск) 12 сентября паромная переправа Ванино - Холмск закрыта, в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в распространенном сообщении.

Движение паромов возобновится с улучшением погоды.

В связи с прогнозируемым сильным дождем на Сахалине объявили экстренное предупреждение. По информации синоптиков, в ночь на 12 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска местами пройдет умеренный, местами сильный дождь. На реках в некоторых местностях ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможен выход воды на пойму.