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Уровень Амура у Хабаровска снизился

Вода доходит до отметки в 501 см

ТАСС, 12 сентября. Уровень воды в Амуре у берегов Хабаровска снизился до пяти м. Гребень паводка проходит у села Мариинское Ульчского района, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Уровень Амура у Хабаровска снизился до пяти м и составляет 501 см при неблагоприятном явлении 450 см. Гребень амурского паводка проходит у села Мариинское Ульчского района. Выход его в лиман ожидается к 15 сентября", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае под влиянием паводка находятся 60 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Всего подтопило 20 жилых домов, 236 приусадебных участков, 1 762 дачных участка, 446 земельных участков и 82 участка дорог.

По данным ведомства, в Хабаровске со снижением уровня воды количество подтопленных приусадебных участков сократилось с 15 до двух. На дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный, которые постепенно освобождаются от воды, движение теплоходов пока не возобновили.

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