Землетрясение зафиксировали у берегов Курил

ТАСС, 12 сентября.. Землетрясение магнитудой пять баллов зафиксировали неподалеку от Курильских островов, сообщили в воскресенье ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Согласно их данным, толчки зафиксировали 12 сентября в 13:32 (05:32 мск) магнитудой пять баллов на глубине 356 км в 197 км северо-западнее села Рейдово. Эпицентр находится в Охотском море.

Село Рейдово расположилось на острове Итуруп в 12 км от Курильска на берег Охотского моря. В нем проживают более 900 человек.