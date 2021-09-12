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Землетрясение зафиксировали у берегов Курил

Толчки оценили в пять баллов

ТАСС, 12 сентября.. Землетрясение магнитудой пять баллов зафиксировали неподалеку от Курильских островов, сообщили в воскресенье ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Согласно их данным, толчки зафиксировали 12 сентября в 13:32 (05:32 мск) магнитудой пять баллов на глубине 356 км в 197 км северо-западнее села Рейдово. Эпицентр находится в Охотском море.

Село Рейдово расположилось на острове Итуруп в 12 км от Курильска на берег Охотского моря. В нем проживают более 900 человек.

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РоссияСахалинская область
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