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В Астрахани загорелся жилой дом

Несколько человек пострадали

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Жилой дом загорелся в Астрахани, есть пострадавшие. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"12 сентября в 06:49 (05:49 мск) поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу: Астрахань, Кировский район, ул. Красная Набережная, д. 163. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

В главке ТАСС уточнили, что площадь возгорания, предварительно, составляет порядка 120 кв. м. Сейчас пожар локализован. На месте от МЧС работают восемь единиц техники и 20 человек личного состава.

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