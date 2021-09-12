В Новосибирске возбудили дело по факту нарушения прав инвалида-колясочника

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено в Новосибирске по факту нарушения прав 23-летнего инвалида-колясочника. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону.

"По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Ранее ход и результаты проверки по поручению председателя СК России были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в августе 2021 года неустановленные лица ограничили доступ на территорию ТСЖ со стороны одного из домов в Кировском районе Новосибирска, где и был возведен пандус. Из-за этого были существенно нарушены права проживающего в квартире указанного дома 23-летнего инвалида 1 группы, признанного недееспособным, который с момента рождения не имеет возможности самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе, а также его 52-летнего опекуна.

"В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК.