На Сахалине возобновили движение по трассе, которое перекрывали из-за селевого потока

ТАСС, 12 сентября.Дорожное движение по федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха, перекрытое ранее из-за схода селевого потока, восстановлено, сообщила пресс-служба правительства области.

"Дорожное движение на федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха открыто. Автомобилистов просят быть внимательными при движении в Макаровском районе. На пострадавших участках работает техника", - говорится в сообщении.

На железной дороге возобновить движение пригородных поездов планируется к вечеру. Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта.

Ранее в Макаровском районе в результате сильных ливней сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище.

В связи с прогнозируемым сильным дождем на Сахалине объявлено экстренное предупреждение. По информации синоптиков, в ночь на 12 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска местами пройдет умеренный, местами сильный дождь. Помимо этого, в воскресенье на реках в некоторых местностях ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможен выход воды на пойму.