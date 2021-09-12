В СК назвали предварительную причину пожара в жилом доме в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в жилом доме в Астрахани является короткое замыкание, проводится проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.

"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины на пожаре. В ходе проверки установлено, что ранним утром 12 сентября произошло возгорание в частном жилом доме в Кировском районе города. После локализации пожара обнаружено тело женщины 1953 года рождения. Женщина самостоятельно не передвигалась, поскольку недавно перенесла инсульт. Ее сына 1979 года рождения доставили в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара - короткое замыкание", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 06:49 (05:49 мск). Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара - на месте от МЧС работали восемь единиц техники и 20 человек личного состава. Предварительная площадь возгорания составила порядка 120 кв. м.