В Кузбассе в диспансер поместили подростка, который проявлял интерес к маленьким детям

ТАСС, 12 сентября. Семнадцатилетний подросток в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, проявлявший интерес к маленьким детям, состоит на учете в связи с психическим расстройством и помещен в профильный диспансер. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

Ранее в сообществе "Инцидент Кузбасс" сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком местные жители обеспокоены действиями мужчины на одном из городских мостов. Он, по словам очевидцев, проявлял нездоровый интерес к детям, предлагая в утреннее время маленьким девочкам проводить их до школы.

"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили публикацию о том, что в Ленинске-Кузнецком "непонятный человек стоит утром на мосту и предлагает маленьким девочкам проводить до школы". Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья", - сообщили в ГУ МВД.

В пресс-службе добавили, что какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял. В настоящее время подросток помещен в профильный диспансер.