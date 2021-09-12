В Амурской области при исполнении служебного долга погиб сотрудник полиции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции Амурской области Вячеслав Шевалье погиб при исполнении служебных обязанностей - во время задержания водителя, подозреваемого в причастности к преступлению. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"Инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье погиб при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время дежурства инспектор дорожно-патрульной службы на автодороге в Архаринском районе остановил автомобиль для проверки информации о возможной причастности водителя к противоправной деятельности. "В тот момент, когда к машине подошел инспектор, водитель возобновил движение и причинил полицейскому, который пытался этому помешать, телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Водитель скрылся с места происшествия", - уточнили в ведомстве.

Через несколько часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий амурские полицейские во взаимодействии с коллегами из Еврейской автономной области установили местонахождение скрывшегося автомобиля, на территории ЕАО водитель был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за квартирные кражи житель Хабаровского края 1987 года рождения. По информации следственного управления СК РФ, задержанный мог перевозить наркотические вещества.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.