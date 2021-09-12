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ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло в Сочи

Доставлены в медицинское учреждение для осмотра врачей шесть человек

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошла в Сочи. В результате ДТП для осмотра в больницы доставлены шесть человек, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"ДТП с участием трех легковых и двух грузовых [автомобилей], доставлены в медицинское учреждение для осмотра врачей шесть человек", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что объезд места ДТП организован по участку Адлер - "Альпика-Сервис". "Задействовано три наряда ДПС. Среди пострадавших детей нет", - добавили в УГИБДД.

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