Сухогруз с щебнем сел на мель в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сухогруз "Павел Лебедев" с 1,9 тыс. тонн щебня на борту сел на мель на Онежском озере в Прионежском районе Карелии. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Карелии.

"Сухогруз "Павел Лебедев" сел на мель на Онежском озере в порту Ропручей сегодня днем. Никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Помех для судоходства тоже нет, никому это судно не мешает. Экипаж - девять человек, угрозы им нет. Они отказались от помощи, сказали, что у них все есть на месте. Сейчас ждут другое судно, чтобы перегрузить груз и снять сухогруз с мели", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, судно получило пробоину в кормовой части. Судовладелец из Нижнего Новгорода направил на помощь другое судно.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия в Онежском озере с сухогрузом, сообщила прокуратура.