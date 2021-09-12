На Украине начали расследование по факту гибели судьи под Киевом

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) на Украине расследует уголовное дело по статье "Умышленное убийство" по факту гибели судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Об этом сказано в сообщении ГБР в воскресенье.

"Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту гибели судьи Печерского районного суда г. Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говорится в нем.

По данным следствия, судья умер 11 сентября в селе Погребы Киевской области во время застолья. Украинские СМИ сообщили в воскресенье, что Писанец находился в гостях у Петра Онопенко, брата бывшего главы Верховного суда Украины Василия Онопенко. Отмечалось, что с ними также был следователь Соломенского районного управления полиции Киева Евгений Хоменко.

Издание "Страна" сообщило, что Писанец ранее выносил решения в ряде громких уголовных дел, среди них - продление меры пресечения в виде ареста фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.