Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели полицейского в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту гибели сотрудника ДПС в Амурской области, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю следственного управления СК России по Амурской области Белянскому С. Ю. доложить об установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Следственными органами следственного управления СК России по Амурской области расследуется уголовное дело по факту гибели сотрудника дорожно-патрульной службы по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Во время дежурства инспектор дорожно-патрульной службы Вячеслав Шевалье на 1 664-м километре федеральной автомобильной дороги "Амур" остановил автомобиль для проверки водителя, который, по оперативной информации, мог перевозить наркотические вещества. Когда к автомобилю подошел инспектор, водитель возобновил движение и причинил полицейскому телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После происшествия водитель скрылся.

В результате проведенных оперативных мероприятий, местонахождение подозреваемого установлено в Еврейской автономной области. Мужчина задержан и допрошен следователем. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что задержанный ранее неоднократно судимый за квартирные кражи житель Хабаровского края 1987 года рождения.