В Кузбассе сотрудник Росгвардии сбил ребенка

ТАСС, 12 сентября. Полиция и СК в Кузбассе проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал двенадцатилетний мальчик, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ребенок пострадал в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился сотрудник Росгвардии.

"Проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 12-летний житель поселка городского типа Тяжинский. Предварительно установлено, что 8 сентября текущего года на одной из улиц поселка водитель легкового автомобиля, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали. В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику", - сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.