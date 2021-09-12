Вертолет со спасателями потерпел крушение на юго-востоке Франции

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Вертолет спасательной службы департамента Изер потерпел крушение в горах на юго-востоке Франции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на местные власти.

На борту воздушного судна находилось пять человек. Информации об их состоянии телеканал не приводит. На место крушения, неподалеку от коммуны Виллар-де-Ланс, выехали спасатели. Погодные условия не были сложными. Причины, по которым произошла авария, пока не выяснены.

По предварительным данным, спасатели вылетели для оказания помощи пострадавшему велосипедисту, который катался в горах близ коммуны.

Один из очевидцев рассказал, что вертолет сделал несколько кругов над предполагаемым местом посадки, после чего внезапно потерял высоту и рухнул на землю. По его словам, после падения было слышно два взрыва. В эфире показали фотографию и видео, на которых видно, как из-за деревьев на холме поднимается густой черный дым.