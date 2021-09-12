Неэксплуатируемое здание горит на территории порта Оля в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Произошло возгорание кровли и внутренней отделки одноэтажного неэксплуатируемого здания на территории порта Оля в Лиманском районе Астраханской области на общей площади 200 кв. м, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 20:33 (19:33 мск) поступило сообщение о загорании кровли и внутренней отделки одноэтажного неэксплуатируемого здания на территории порта Оля, с. Оля Лиманского района на общей площади 200 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работают четыре единицы техники и 10 человек.