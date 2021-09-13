В штате Джорджия в результате взрыва частично обрушился жилой дом

ТАСС, 13 сентября. Жилой комплекс в округе Де-Калб (штат Джорджия, США) частично обрушился в результате взрыва, несколько человек пострадали. Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал WSB-TV 2 со ссылкой на полицию.

По словам местных правоохранителей, их вызвали на место происшествия около 13:24 по местному времени (20:24 мск). По прибытии ими было зафиксировано сильное задымление здания. Была проведена эвакуация.

Как сообщает телеканал, несколько человек были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Два человека числятся пропавшими без вести.

Как отмечает местное подразделение телеканала Fox News со ссылкой на пожарных, взрыв был вызван неполадками в газопроводной системе.

На месте взрыва работают спасательные бригады и сотрудники пожарной службы.