На Сахалине возобновили движение транспорта после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта восстановили на Сахалине после циклона. В регионе ведется ликвидация последствий стихии, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В Невельском, Макаровском и Поронайском районах проведены работы по ликвидации последствий прошедшего циклона. Подтопленных жилых домов нет. Объекты жизнеобеспечения области функционируют без нарушений. Движение для всех видов транспортного средства Сахалинской области без ограничений", - рассказали в пресс-службе спасателей.

Циклон со штормовым ветром и дождем бушевал в 13 районах Сахалина. На юге острова сошел селевой поток, в результате чего местами было нарушено автомобильное, железнодорожное, автобусное сообщение. Часть проездов была восстановлена в воскресенье вечером. До улучшения погоды закрылась паромная переправа с Сахалина на материк. Кроме того, для недопущения попадания загрязненной воды в централизованную систему водоснабжения было перекрыто водоснабжение города Макарова. Для местных жителей осуществляется подвоз питьевой воды.

Сахалинские синоптики прогнозируют полное улучшение погоды во вторник.