В Хабаровском крае двое местных жителей получили условные сроки за вылов осетра

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Амурский городской суд в Хабаровском крае назначил условные сроки двум местным жителям за вылов краснокнижного осетра. Об этом сообщили на сайте суда.

"Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с применением ст. 73 УК РФ - условно, с испытательным сроком один год каждому с возложением определенных обязанностей, способствующих их исправлению", - говорится в сообщении.

Жителей Амурского района признали виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации"). На лодке на одной из проток Амура они добыли двух осетров, одного успели разделать, другого пришлось отпустить после того, как их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.