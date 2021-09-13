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Байден распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за лесного пожара "Калдор"

Федеральное финансирование будет доступно местным властям, а также некоторым некоммерческим организациям "на основе разделения затрат на аварийные работы, ремонт или замену объектов", пострадавших от огня в округе Эль-Дорадо

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в воскресенье вечером указ об объявлении крупного природного бедствия в штате Калифорния из-за лесного пожара "Калдор", а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о наличии крупного [природного] бедствия в штате Калифорния и распорядился [предоставить] федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и [властей] штата по восстановлению в районах, пострадавших от пожара "Калдор", - сказано в сообщении.

Федеральное финансирование будет доступно местным властям, а также ряду некоммерческих организаций "на основе разделения затрат на аварийные работы, ремонт или замену объектов", пострадавших от огня в округе Эль-Дорадо. "Федеральное финансирование также доступно на основе разделения затрат на меры по снижению опасности [от пожара] в масштабах штата", - отметили в Белом доме.

1 сентября Байден подписал схожий указ о наличии чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с распространением огня. Это распоряжение президента предполагает помощь властям Калифорнии со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, в понедельник Байден во время поездки в Калифорнию посетит округ Сакраменто, где его проинформируют о последствиях лесных пожаров, президент также выступит с речью, посвященной усилиям федеральных властей по реагированию на них. Помимо этого, глава государства посетит округ Эль-Дорадо и оценит ущерб от пожара "Калдор".

Пожар "Калдор" начался еще в середине августа. Как сообщает агентство Reuters, к настоящему моменту удалось локализовать 65% пожара, в результате которого пострадали пять человек. По сведениям телекомпании NBC, огнем уничтожены около тысячи построек.

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СШАБайден, Джо
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