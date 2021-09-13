Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже опасных отметок

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже опасных отметок, подтопленные паводковыми водами территории в населенных пунктах Хабаровского края освобождаются от воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Амур у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже отметки опасного явления. <...> Гребень амурского паводка сместился к районному центру Ульчского района селу Богородское. По прогнозам синоптиков, выход гребня в лиман ожидается к 15 сентября. На большей части Амура сохраняется спад уровня воды, в нижней его части между населенными пунктами Богородское и Николаевском-на-Амуре наблюдаются небольшие колебания уровня воды", - говорится в сообщении. Амур у Комсомольска-на-Амуре снизился на 14 см за сутки, сейчас уровень составляет 646 см при неблагоприятном явлении в 450 см и опасном явлении - 650 см.

В городе продолжаются работы по откачке грунтовых вод из котлованов, с пониженных участков местности, придомовых территорий и с территорий дач. Также ливневые осадки откачиваются из коллекторов насосами в круглосуточном режиме. В Комсомольске вода стоит в одном жилом доме, на территории 85 дворов и 276 дач.

Всего в Хабаровском крае под влиянием амурского паводка находятся 59 населенных пунктов, подтоплено 20 жилых домов, 236 приусадебных участков, 1 762 дачных участка, 440 земельных участков и 82 участка дорог. Спасатели продолжают дежурство в населенных пунктах Нанайского и Комсомольского районов. Несмотря на стабильное снижение уровня Амура, не все подтопленные территории освобождаются от паводковых вод быстро. Людей перевозят через оказавшиеся под водой дороги, в поселения доставляют медикаменты, продукты питания, воду.

В Хабаровске остаются подтопленными два подворья, а также дачи на островах у города. По информации администрации города, сообщение с островами, приостановленное из-за высокого уровня воды, возобновят во вторник. На островах продолжают дежурство патрульные группы.

Подтопления домов, дворов, дорог, дач, полей и пастбищ отмечаются также в Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Ульчском и Нанайском районах, где за сутки со спадом уровней от воды освободилось село Найхин.