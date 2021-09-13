{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Пакистане погибли 14 человек при обрушении жилых домов из-за ливней

Большинство из них женщины и дети, сообщил телеканал Geo TV

ИСЛАМАБАД, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, двое ранены в результате обрушения жилых домов из-за сильных грозовых дождей в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщает в понедельник телеканал Geo TV, инциденты произошли в районе Торгар и в городе Абботтабад. Большинство погибших - женщины и дети.

Ливни на северо-западе Пакистана не прекращаются с вечера субботы. В провинции Хайбер-Пахтунхва они привели к многочисленным оползням и наводнениям, нарушившими транспортное сообщение с населенными пунктами в отдаленных районах.

Власти направили в пострадавшие регионы команды спасателей и инженерную технику для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Теги
Пакистан
Суд оштрафовал жителя Воронежской области за оправдание терроризма
Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей
Читать полностью