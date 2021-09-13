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Теплоход с 49 людьми на борту сняли с мели в Каспийском море

Он продолжил движение в порт Астрахань

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Икрянинский" на борту которого находится 49 членов экипажа, севший на мель 11 сентября в северной части Каспийского моря, снят с мели при помощи буксира и продолжил движение в порт Астрахань. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

"Научно исследовательское судно "Икрянинский" снято с мели при помощи буксира. Судно продолжило движение в порт Астрахань", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судно не получило повреждений корпуса, загрязнения акватории нет. Движение судов не приостановлено.

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