Находящийся в федеральном розыске мужчина устроил погром в роддоме на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который находится в федеральном розыске, в невменяемом состоянии устроил погром в роддоме №1 в Петропавловске-Камчатском. Нарушитель задержан, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"Мужчина был в невменяемом состоянии и представлял опасность для окружающих. Правонарушитель устроил погром в помещении роддома на первом этаже и повредил имущество медучреждения. Находящиеся в это время на стационарном лечении пациенты и медперсонал роддома были на третьем этаже. Благодаря оперативным и грамотным действиям росгвардейцев злоумышленник был задержан. Медперсонал и пациенты не пострадали", - говорится в сообщении.

При установлении личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отдел полиции.