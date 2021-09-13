Брызнувший из баллончика в лицо женщине блогер обжаловал свой арест

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 14 сентября рассмотрит жалобу стримера Евгения Дмитерко, который распылил газ из баллончика в лицо женщине в Измайловском парке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу стримера Евгения Дмитерко, арестованного за распыление газа из баллончика в парке. Судебное заседание назначено на 14 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее постановлением Измайловского суда Москвы было удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Всего по делу арестованы двое фигурантов.

Блогер рассказал полиции, что действовал по указанию своего работодателя Игоря Маслова, известного как блогер Репейник.

Поводом для возбуждения дела стало появившееся в интернете видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает в нее перцовым баллончиком. В СМИ сообщалось, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые треш-стримы. Пострадавшей женщине 55 лет, она инвалид. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо группой лиц).