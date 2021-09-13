Суд оштрафовал жителя Воронежской области за оправдание терроризма

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к штрафу в размере 300 тыс. рублей 24-летнего жителя города Борисоглебска Воронежской области, который признан виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Приговором суда мужчина осужден к штрафу в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 24-летний житель Борисоглебска Воронежской области признан судом виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет"), уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, в ноябре 2019 года 24-летний житель Борисоглебска со своего компьютера разместил на своей странице в соцсети в открытом доступе запись с признаками оправдания действий совершившего террористический акт в Архангельске в октябре 2018 года. "На следствии мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.