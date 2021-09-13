Ограбивший девочку в Подмосковье мужчина подозревается в попытке изнасилования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мужчина, ограбивший 9-летнюю девочку в Солнечногорске, пытался ее изнасиловать. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следствие ходатайствует о его аресте.

По данным следствия, 11 сентября 38-летний ранее судимый обвиняемый, около дома в микрорайоне Рецинцо напал и похитил у 9-летней девочки мобильный телефон, дважды ударив ее ладонью по лицу. "Кроме этого в ходе допроса установлено, что помимо грабежа, мужчина планировал совершить в отношении ребенка преступление против ее половой неприкосновенности, но его действия были замечены прохожими, которых девочка позвала на помощь. В результате обвиняемый был вынужден отпустить потерпевшую", - сообщила Врадий.

Мужчина дал следователю признательные показания. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Следствием изъята и изучена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на школьницу, допрошены свидетели и очевидцы преступления, а также потерпевшая, планируется назначение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.